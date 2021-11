Tarde negra no futebol do concelho

A jornada em tarde de chuva não foi positiva para as quatro equipas do concelho. Na primeira distrital o Fazendense depois de golear a semana passada voltou a sofrer quatro golos, desta vez em Salvaterra de Magos diante do Salvaterrense. O resultado de 4-2 foi atenuado com os golos de Tiago Capeto e Runylson.

Em Almeirim e diante do Samora Correia, o União SAD não foi além de um empate a dois golos marcados por Rafa e Diogo Cruz.

Na segunda divisão distrital mais duas derrotas. Os Pacenses foram derrotados em casa por 1-3. Canario fez o golo da equipa de Paço dos Negros.

No Porto Alto, o Benfica do Ribatejo foi goleado por 6-0.