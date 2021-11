Ismael termina taça com vitória

Ismael Graça terminou a 4° e última etapa da Taça de Portugal de Maratonas 2021 com uma vitória no escalão de M35, em Condeixa- á- Nova e um segundo lugar na competição.



“Muito contente pela minha prestação ao logo da época, mas triste porque faltou um pouco de sorte para que os resultados a nível de campeonato nacional e taça fossem outros, faltou a estrelinha. Nacional foi o que foi, a taça começou logo mal com a falta de sorte na primeira corrida em Castro Daire, onde rolei algum tempo na liderança da corrida e depois cai para 3 posição, e mesmo com um furo a meio da corrida mantive esse lugar”, explicou nas redes sociais.



Ismael conseguiu:

Castro Daire – 4lugar

Marco Canaveses – 2 lugar

Melgaço – 1 lugar

Condeixa – 1 lugar

final 2 lugar