NATUROPATIA Lélia Ornelas descobriu há́ uns anos a sua vocação para a área da saúde, depois de ter optado por Marketing na Universidade. Voltou à Universidade e escolheu seguir a Naturopatia. Lélia Ornelas falou com O Almeirinense sobre a definição de Naturopatia, os trabalhos e produtos que apresenta e por ter escolhido Almeirim para instalar o seu consultório.

Existem pessoas que desconhecem a Naturopatia. O que é a Naturopatia?

Naturopatia não são chazinhos nem mezinhas, é uma ciência da saúde que combina terapias naturais, tradicionais e modernas com a medicina científica, dentro da perspetiva holística do ser humano. Tem como objetivo principal prestar um cuidado de saúde mais eficaz, com o menor risco para os pacientes, promovendo o bem-estar, tratamento e prevenção de doenças.

Quais são os produtos e tratamentos que apresenta e efetua nas suas consultas de Naturopatia?

O naturopata é igualado ao médico de medicina geral, no sentido em que sabe um pouco de todas as terapias naturais, tradicionais e modernas. É essa a vantagem do naturopata porque dispõe de muitas ferramentas de tratamento.

Nas minhas consultas, utilizo aromaterapia, fitoterapia, ozonoterapia, terapia de florais, homeopatia, enzimoterapia, nutrição funcional, biofeedback, oligoterapia, ortomolecular, jejum, suplementação, micoterapia, microimunoterapia, hipnoterapia, meditação, auriculoterapia, desenvolvimento espiritual, técnicas de respiração, terapia Ayurveda, desintoxicação, hidroterapia, reiki, aconselhamentos comportamentais e alterações de estilo de vida, exercício físico, entre outras.

Quais os princípios e objetivos da Naturopatia?

A naturopatia tem como objetivo prevenir, identificar a causa primária das doenças ou desequilíbrios e estimular o corpo a curar-se por si mesmo, dando-lhe o estímulo e suporte apropriado.

A naturopatia rege-se por 6 princípios:

1. O PODER DE CURA DA NATUREZA E A FORÇA VITAL;

2. IDENTIFICAR E TRATAR AS CAUSAS;

3. TRATAR O PACIENTE COMO UM TODO;

4. FOCO NA PREVENÇÃO;

5. O NATUROPATA COMO ORIENTA- DOR;

6. ACIMA DE TUDO NÃO CAUSAR DANO.

“(…) é também usada como terapêutica preventiva para que o corpo se mantenha em homeostasia”

Qual a razão para instalar um consultório na cidade de Almeirim? Primeiro, porque mudei-me da cidade para o campo, aqui no concelho de Almeirim, e depois porque a oferta de medicina natural com um profissional de saúde credenciado é relativamente pouca em muitas zonas do país e considero que todas as pessoas devem ter acesso a este tipo de terapêutica para ganharem mais qualidade de vida.

Como se sentiu recebida e acolhida pelos almeirinenses?

Estou muito feliz de estar cá porque é um ambiente muito mais descontraído. e as pessoas são de uma extrema simpatia e generosidade.

Na sua opinião, de que forma a Naturopatia pode ajudar as pessoas?

A Naturopatia ajuda as pessoas a ganharem mais qualidade de vida porque a naturopatia procura e trata a causa da doença e não apenas os sintomas. Considera a pessoa num todo; a parte emocional, mental e espiritual também são tidas em conta, o que permite que as pessoas alcancem uma melhor saúde mental. Elaboro um plano individualizado e objetivo, de forma a que o paciente alcance os seus objetivos de saúde. É uma terapêutica segura e não existem muitas contraindicações. Durante as consultas, os pacientes adquirem ferramentas para melhor cuidarem de si. A naturopatia não é só́ utilizada como terapêutica curativa, é também usada como terapêutica preventiva para que o corpo se mantenha em homeostasia, ou seja, num total equilíbrio interno que não permita que a doença se dê.

Quais as suas expectativas e desejos para o futuro?

As minhas expectativas é que a Naturopatia seja mais conhecida e divulgada para poder chegar a muito mais pessoas, para que possam usufruir dela e alcançarem um melhor bem-estar físico e mental. Toda a família devia ter um naturopata! Simplesmente desejo viver com muita saúde para poder ajudar o maior número de pessoas possível.

Mariana Cortez e Ana Rita Amaro