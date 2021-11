Covid-19: Descida pequena nos casos ativos. Dispara a vigilância

Nas últimas 24 horas registou-se uma descida no número de casos ativos no concelho de Almeirim, passando de 49 para 46 mas as pessoas em vigilância ativa é maior. Agora estão 32 pessoas em vigilância ativa.



Quanto à vacinação, no concelho de Almeirim, durante o fim de semana, 321 utentes passaram pelo centro de vacinação com 287 vacinas gripe e 84 vacinas Covid.