Almeirim, uma referência na biblioteca móvel

A Câmara Municipal de Almeirim está na Portugal Smart Cities Summit que decorrer de 16 a 18 de novembro a convite da AMA – Agência para a Modernização Administrativa com o objetivo de mostrar a Bibliomóvel.

“A Bibliomóvel foi e é uma aposta na promoção da leitura ao mesmo tempo que descentraliza a todos os lugares dos serviços do Espaço do cidadão. Ser escolhido como exemplo nacional é sempre uma motivação extra a que se junta um enorme orgulho por um projeto pensado e desenvolvido na casa, com recursos internos, e pensado para ser exequível na lógica do fazer muito com pouco”, explica Pedro Ribeiro nas redes sociais.



Este edição do Portugal Smart Cities aposta na comunicação e na mostra das melhores práticas, quer seja de entidades públicas, privadas, empresas ou centros de excelência. A AMA terá uma forte presença neste certame em que divulgará vários dos seus projetos, tanto na participação da sessão de abertura como, também, no recurso a uma ampla área de exposição. É neste contexto que a mostra dos Espaços Cidadão – versão móvel – serão um dos projetos em destaque.