Benfica do Ribatejo recebe prova abertura

No passado domingo dia 14 teve inicio mais uma época desportiva da

Associação de Atletismo de Santarém com a realização do Corta Mato de Abertura.

Esta competição aconteceu em Benfica do Ribatejo onde cerca de cento se

sessenta atletas aproveitaram uma manhã com algum sol para verificarem a sua

condição para o Nacional da especialidade que se realiza no dia 28 de Novembro em

Vale de Cambra.



A equipa dos 20 kms de Almeirim, esteve representada com os seguintes atletas:

Em benjamins, Vicente Cavaleiro, Francisco Almeida, Miguel Almeida e o Santiago Oliveira. Em infantis femininos a Leonor Farinha e a Micaela Pinheiro.

Em infantis masculinos, Diogo Batalha, Diniz Gonçalves e Tomás Cavaleiro.

Em iniciadas, Mariana Pinheiro e Beatriz Duarte (obteve o segundo lugar).

Em iniciados João Apolinário, João Amaro e Diogo Ribeiro.