Nuno Duarte soma mais um prémio

A série “Terra Nova”, que Nuno Duarte escreveu com o Artur Ribeiro e realizada pelo Joaquim Leitão, venceu o prémio de Melhor Programa de Ficção dos Prémios Autores 2021 da Sociedade Portuguesa de Autores.



“Os meus agradecimentos à Sociedade Portuguesa de Autores e a todos os espectadores que nos continuam a falar do seu apreço pela série”, escreveu Nuno Duarte.

Este ano, pela segunda vez, o ciclo pandémico impediu a SPA de organizar a gala anual para a entrega dos prémios a criadores de todas as disciplinas. Em vez da gala, realiza-se no dia 16 de Novembro na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, um concerto comemorativo da vida e da obra de Paulo Carvalho, que está a comemorar seis décadas de intensa carreira musical.

“Paralelamente, o júri nacional reuniu-se, a convite da cooperativa dos autores portugueses, e distinguiu os melhores autores e intérpretes em todas as disciplinas seleccionadas. Acredita a SPA que em 2022 já haverá condições para se realizar a gala anual que será o ponto de encontro dos autores e artistas e o momento certo para distinguirmos os mais importantes criadores de 2021, com obra feita e reconhecida. A SPA aproveita este momento para destacar o trabalho dos júris, para felicitar todos os premiados cujos nomes estão agora a ser difundidos, formulando votos no sentido de que estas distinções possam contribuir para prestigiar o seu trabalho criador e ajudar a promover as suas obras junto do público que considera a cultura essencial e insubstituível na sua vida quotidiana”, escreveu o Presidente da SPA José Jorge Letria.