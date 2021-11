Lidl mais que uma nova loja em Almeirim

Dando continuidade à sua estratégia de modernização e ampliação do parque de lojas, o Lidl inaugurou esta manhã a sua nova loja em Almeirim, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro e o Presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, Joaquim Catalão. Sendo a única loja Lidl no concelho, emprega um total de 26 colaboradores, tendo criado 5 novos postos de trabalho.

Para celebrar esta abertura de loja, e dando continuação ao seu apoio às comunidades locais, foram doados cabazes alimentares a duas IPSSs próximas, a Associação de Solidariedade de Benfica do Ribatejo e a Associação de apoio às famílias de Fazendas de Almeirim , que têm por missão responder às necessidades sociais de crianças e idosos, com 200 beneficiários no total.

Não esquecendo o compromisso do Lidl com a sustentabilidade, a nova loja de Almeirim privilegia o uso de iluminação LED, está equipada com painéis solares e conta também com o sistema de carregamento de veículos elétricos, multi-standart e de carregamento rápido, que permitem uma recarga de 80% da bateria dos veículos em apenas 30 minutos, garantindo o abastecimento numa regular ida às compras.

Concebida a pensar no máximo conforto, a nova loja inclui serviços como uma zona de padaria self-service alargada, com uma máquina de corte de pão, onde se podem encontrar dezenas de variedades de pão e pastelaria, uma máquina de sumo de romã, e o serviço de corte de bacalhau, que estará disponível durante todo o ano. Os clientes poderão igualmente usufruir da oferta de toda a gama Favorina e Deluxe, exclusivas do Natal e da Páscoa, com chocolates 100% de origem sustentável, certificados pelo Cocoa Program, com selo Fairtrade. Na zona dedicada aos artigos não alimentares, estarão disponíveis diversas sugestões de presentes para toda a família.

Até 31 de dezembro, por cada talão de compras com artigo/s Deluxe que os clientes desta loja fizerem, 0,20€ serão entregues a projetos de IPSS, ou equiparadas, e de Startups que, através da Educação, independentemente da faixa etária a que se destinam, possam fomentar a participação na sociedade e uma efetiva igualdade de oportunidades.

A loja localiza-se na Rua do Matadouro Municipal, 2080-107 Almeirim, na Circular Urbana de Almeirim, e estará aberta diariamente das 8h às 21h00.