Almeirinenses no Madeira Island Ultra Trail

O concelho de Almeirim voltou a ter vários atletas no duro MIUT® – Madeira Island Ultra Trail. Nos 115km, Filipe Torres fez com 24h59, o Simão de Oliveira com 21h45 e David Clemente terminou a participação aos 61km, por ter passado depois do tempo máximo neste ponto.



Nos 85kms, João Mota acabou com 19h20 e nos 60kms, Rodrigo Galão fez 11h00.

Filipe Torres fez a sexta conclusão da prova de 115km e Rodrigo Galão já fez todas as distâncias do MIUT: 115km, 85km, 60km e 42km. Na prova estavam inscritos 1300 atletas, mas 35% não sairam para os trilhos.



Filipe Torres é convidado da edição da próxima semana do programa “+ Desporto” com Filipe Rego.



Em 20202, a corrida vai realiza-se a 23 de abril.