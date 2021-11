Ténis Almeirim 2030 (parte II)

E de repente, quatro anos se passaram. O período de eleições, exista ou não concorrência, deve sempre obrigar a uma prestação de contas e a uma assunção de compromissos. Assim o fiz há quatro anos, assim o faço novamente, esperando que não seja a última vez.



O primeiro mandato que liderei foi assumidamente de continuidade para com o projeto levado a cabo há mais de uma década no ténis em Almeirim. Com ligeiras diferenças de estilo ou de objetivos, aquilo que queremos para o ténis é praticamente comum a toda a comunidade do clube e o objetivo máximo é que assim continue: um clube familiar, ambicioso e que quer seguir o mesmo rumo.



A pandemia marcou naturalmente uma parte destes quatro anos mas não tem as costas largas e muito do que ficou por fazer, ficaria em condições normais porque a realidade acaba sempre por se impor, mantendo todas as intenções de há quatro anos. Ainda assim, é importante destacar a enorme conquista que foi a requalificação dos pisos dos court’s do Parque da Zona Norte, que colocaram o nosso clube ao

nível dos melhores do país no que toca às condições de jogo. A disponibilidade e o empenho da Câmara de Almeirim foi essencial para este passo pedido há muito, assim como continuará a ser nos passos seguintes pelos quais nos vamos bater.



Em primeiro: os recursos humanos. O ténis em Almeirim está bem e recomenda-se no que toca ao corpo técnico. Os treinadores são reconhecidos não só no nosso concelho mas também na nossa região, captando atletas de outros clubes que connosco querem treinar, sabendo que é em Almeirim que podem alcançar os seus objetivos, divertirem-se e tornaram-se atletas em toda a dimensão da palavra. São estes os recursos humanos que queremos preservar dando-lhes melhores condições para trabalhar e sobretudo, procurando que possam ter condições para uma dedicação plena ao ténis. A criação de condições para que tal aconteça deve guiar aquilo que é a estratégia do clube, porque representaria um acréscimo de atletas e do nível organizativo do ténis em Almeirim.



Em segundo: as infraestruturas. A requalificação dos court’s foi um passo importantissímo que mostrou que investir nas infraestruturas leva a um acréscimo da procura, seja para aulas seja para alugueres, motivando mais gente a vir ter connosco. Nos próximos quatro anos é essencial dar cumprimento a uma outra ambição de longa data: a construção/instalação de uma sede que dê condições a quem diariamente

vive o ténis em Almeirim e que dê condições para um passo em frente nos eventos organizados – oficiais, sociais e empresariais. A par da sede, deve o clube com o seu parceiro natural – a autarquia, procurar criar condições para avançar com um quarto campo e com a cobertura de dois dos campos, tornando o ténis em Almeirim apetecivel para todos os praticantes da região.



Em terceiro: o padel. A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim deixou-se ultrapassar na dinamização do padel. O aparecimento de um clube privado em Almeirim não deve afastar-nos de recuperar caminho. Existindo uma modernização dos campos, a dinamização do padel pode e deve ser a oportunidade para financiar as atividades do clube, aumentando os recursos humanos e a comunidade de jogadores sociais à volta do clube. A existência de concorrência, com objetivos e dinâmicas diferentes, deve motivar-nos a trabalhar nesse sentido, procurando criar parcerias que beneficiarão todos.



Acreditamos, eu e a direção do ténis em Almeirim, que os próximos quatro anos podem ser novamente um período de melhoria. Da nossa parte contarão com empenho nas soluções e sensatez nas exigências e sobretudo com a melhoria constante do nivel desportivo do ténis em Almeirim graças aos pais, aos treinadores e aos atletas que em nós acreditam.