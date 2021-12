U. Almeirim goleado. Fazendense volta às vitórias. Paço derrotado na estreia do novo treinador

Na primeira distrital o Fazendense voltou às vitórias (2-1). Lorran Jesus e Alcobia marcaram os dois golos da formação de Zé Miguel diante do Benavente.

O U.Almeirim foi goleado no lider U.Tomar por 4-0 e continua perto da linha de água.

Quanto aos pacenses continuam na última posição depois de nova derrota, agora em Coruchense, por 3-0 diante da equipa B do Coruchense na estreia de Miguel Dionísio como novo técnico.



O jogo Benfica do Ribatejo – Rebocho foi interrompido ao intervalo face ao rebentamento de um petardo no balneário da equipa de arbitragem. O resultado no final da primeira parte era favorável ao Rebocho por uma bola a zero.