Petardo em Benfica interrompe jogo

O lançamento de um petardo para o interior do balneário da equipa de arbitragem levou à interrupção do jogo Benfica do Ribatejo – Rebocho.



A noticia foi avançada em primeira mão pela Rádio Hertz, e entretanto confirmada pelo Jornal O ALMEIRINENSE. O jogo da 2.ª Divisão Distrital foi interrompido ao intervalo quando o Rebocho vencia por 1-0.



O jogo não tinha policiamento, mas sim segurança feita pelo clube da casa.



Até ao momento não foi ainda possível obter a reação do Benfica do Ribatejo.



A Associação de Futebol de Santarém e o Conselho de Arbitragem já lamentaram os acontecimentos deste domingo no jogo Benfica do Ribatejo – Rebocho.

“Depois de nos últimos dias, os treinadores, dirigentes e jogadores ribatejanos terem sido noticia por comportamentos que nos engrandecem, agora infelizmente há um acontecimento que nos envergonha a todos. Desejamos à equipa de arbitragem que se recomponha rapidamente deste incidente, deixando os organismos competentes tirarem a conclusões e aplicar de forma exemplar os regulamentos”, diz a nota da Associação no site.





(em atualização)