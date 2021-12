Nuno Carrapato faz formação no Shakhtar Donetsk

O antigo guardião de futebol, Nuno Carrapato está nesta fase da sua carreira a cumprir uma formação/estágio na Ucrânia mais propriamente no Shakhtar Donetsk, equipa que neste momento participa na Liga dos Campeões.

O guardião natural de Almeirim aceitou o convite do treinador Costinha para integrar a equipa técnica a participar nesta formação no clube ucraniano.



Carrapato está encantado com os métodos de treino dos treinadores italianos Roberto De Zerbi e Giorgio Bianchi e espera com esta aprendizagem ganhar mais conhecimentos para continuar, tal como foi enquanto jogador, no topo dos campeonatos profissionais.



Carrapato têm trocado ideias com o antigo coordenador de scouting do Benfica, José Boto, que já está no clube há três temporadas. Quem também tem convivido com o almeirinense é Edgar Cardoso, antigo técnico do Footkart de Almeirim, agora coordenador da formação dos ucranianos.



Depois das experiências com os técnicos Manuel Machado e Costinha, Nuno Carrapato procura agora um novo desafio e já tem várias propostas em carteira.