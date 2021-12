Pedro Ribeiro eleito para Conselho Geral

Pedro Ribeiro foi eleito no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses para o Conselho Geral, numa lista em que ia no terceiro lugar.



“Sou, fui e serei um defensor do Intermunicipalismo. Juntos somos sempre mais fortes. Aprendi isso ao longo dos anos com o Zé Gomes, mas também como o Antonio Jose Ganhão, com o Sergio Carrinho entre muitos outros. Ninguém faz nada sozinho e partilha de experiências, de pontos de vista é uma mais valia para todos. Ser o 3.º de uma lista que representa os 308 concelhos é também mais um motivo de alegria. Neste ultimo mandato há coisas que me deixam feliz, pelo reconhecimento do trabalho realizado”, destacou o autarca nas redes sociais.