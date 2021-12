Piso do Pavilhão Alfredo Calado chegou um ano depois do previsto e já dá problemas graves

Parte do novo piso do Pavilhão Alfredo Bento Calado levantou e essa zona está interdita. O ALMEIRINENSE sabe que no imediato, os clubes que usam o espaço estão limitados a meio campo para treinar.



Os jogos terão de ser adiados. A autarquia está ainda a analisar a situação e perceber porque está a acontecer este problema.

No verão de 2019, a Câmara Municipal de Almeirim fez as obras de substituição do piso de madeira do pavilhão Alfredo Bento Caldo, onde jogam várias equipas e várias modalidades de vários clubes do concelho.



A obra começou quase um ano depois do previsto mas o processo de compra do novo piso demorou mais que o esperado e não foi possível iniciar e terminar a remodelação antes do início da época desportiva. As obras tiveram um custo de vinte mil euros +IVA.