Jovem árbitro estreia-se

Tiago Neves faz 17 anos no próximo dia 22 de dezembro e fez, recentemente, a estreia como árbitro de futsal.



Viu um post no facebook a dizer que iria abrir um curso de árbitros de Futsal e achou interessante experimentar uma nova forma de estar em jogo”, conta a O ALMEIRINENSE.



No curso confesa que gostou de tudo: “dos colegas dos instrutores e principalmente a semana em que acompanhámos um árbitro no jogo. Tiago é jogador no Futsalmeirim, até aos 18 anos pode dirigir jogos e ainda jogar, e reconhece que isso o ajudou porque “consigo analisar agora melhor ambos os lados.”

Agora também admite que percebe melhor o que é estar dos dois lados. “É uma nova etapa, o inicio da aprendizagem em si começa agora com os jogos reais. Neste momento as minhas espectativas são apenas continuar a evoluir, apreender cada vez mais e tentar cometer o menor número de erros possíveis…. mas sempre jogo a jogo”, finaliza a O ALMEIRINENSE.