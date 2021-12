Como surgiu a ideia de criar este projeto em Almeirim?

É um sonho meu antigo que depois se tornou de ambos. Sempre treinámos juntos e partilhamos este gosto de treinar numa box. Houve uma altura em que pusemos o carro na rua e montamos uma mini box na nossa garagem. Foi ali que tudo começou. Mais do que treinar, passou a ser o nosso momento de lazer com os amigos. Criámos um grupo de treino que durou mais de 6 anos. Não íamos para os cafés, ficávamos a treinar na garagem. E assim passamos parte do nosso dia, até que chegámos a uma fase que era agora ou nunca. Porque não uma coisa a sério? Porque não seguir o nosso sonho? Arriscamos!

Quem estiver a ler este texto o que pode esperar do vosso espaço?

Não somos um ginásio, somos uma box. Temos um espaço amplo de treino, não existem as ditas máquinas normais de um ginásio nem treinamos um grupo muscular por dia. Os treinos são feitos em conjunto e trabalhamos com variados pesos livres, ergómetros (bicicleta e remo) e peso corporal. Os wods (workout of day- treino do dia) são variados, dinâmicos, diferentes todos os dias e desafiantes, portanto aqui não vai existir monotonia. Para além de um espaço de treino, é um espaço de convívio. Disponibilizámos uma zona de lazer para que todos se sintam em casa e passem um bom momento com os amigos. Também estão disponíveis nas nossas instalações balneários femininos e masculinos.

O que vos diferencia?

Dedicação e profissionalismo. Treinamos vários níveis, físico, psicológico e social. Muito mais que um treino, um estilo de vida, uma comunidade. Temos uma metodologia de treino diferenciada, mais completa e abrangente. Na box, temos um espaço de treino bastante amplo e por isso todos treinam à vontade. Todo o ambiente dentro de uma box é diferente, a sensação de se superar a cada dia é partilhada entre todos os atletas. A união, boa disposição e amizade é única neste ambiente e é isso que queremos manter desde o tempo da antiga garagem.

Porque escolheram Almeirim?

Apesar de sermos escalabitanos, vimos a nossa oportunidade além Tejo! Temos dois grandes pontos a favor. O primeiro é não existir mercado concorrente ao nosso, somos a primeira box em Almeirim. O segundo ponto, Almeirim vive desporto, não só pelas inúmeras associações e clubes desportivos existentes, assim como privados que cada vez mais abrem portas na cidade. É uma mais-valia grande parte da população aderir muito bem a atividades/eventos desportivos. Além disso, pensamos que faz falta um espaço como o nosso onde toda a população possa praticar atividade física de forma divertida e desafiadora. Acreditamos que tem tudo para correr bem!

A localização tem estacionamento e está no centro da cidade?

Estamos à entrada de Almeirim, na rua da Igreja Matriz e da Rutis. A acessibilidade é muito boa quer venham de automóvel, bicicleta ou a pé. Ao lado da box existe um estacionamento gratuito, no entanto também é fácil encontrar lugares ao redor da box. É uma zona tranquila, com pouco trânsito o que facilita os treinos com corrida!

Quem estiver interessado já se pode inscrever? Como?

Já é possível fazer o registo através da App Regibox. É lá que podem fazer a escolha de mensalidades, pagamentos, marcação de aulas, entre outros serviços. Após o registo, é possível que a página esteja inativa por razões técnicas mas em breve será ativada. Temos todas as indicações através das redes sociais, instagram e facebook do @almeirimbox. Para quem não tem redes sociais ou impossibilidade de instalar a aplicação, fazemos todo esse processo presencialmente.