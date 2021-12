“Tenho a ambição de abrir o meu próprio espaço”

Ricardo, quando e como começou o gosto pela cozinha?

Desde pequeno que tenho contacto com a cozinha/pastelaria, uma vez que a minha família está, desde há muito tempo, relacionada com a restauração. A minha mãe tem uma confeitaria e, mesmo não sendo a área que me desperta mais interesse, também fui aprendendo, gradualmente, várias coisas que ajudaram este gosto que tenho a crescer. Penso que a partir dos meus 14 anos, o interesse pela cozinha começou a ser mais notório, sendo que foi também quando comecei a experimentar algumas receitas e a elaborar novos pratos – sempre gostei de pegar em receitas e dar-lhe um toque meu. No que toca a este apreço pela cozinha, posso dizê-lo que é um gosto além-fronteiras, pois uma das coisas que mais me fascina quando faço viagens fora de Portugal é, sem dúvida, experimentar a gastronomia própria desse país, e, às vezes, tentar recreá-la!

Qual foi o primeiro prato que fez? Quem provou e quais as reações?

O primeiro prato que fiz, penso que foi aos 14 anos, e foi um esparguete com cogumelos, salsichas e natas, que agora é algo fácil e até um pouco básico, mas na altura já era um bom desafio. Nessa altura, fiz para a minha mãe e para o meu irmão, e o feedback foi muito positivo.

E o projeto do Ricky’s Kitchen como surgiu?

O Ricky’s Kitchen começou em Janeiro deste ano, com uma página no Instagram e no Facebook onde coloquei várias receitas, assim como as fotos dos pratos de comida que realizava. Mas já estava a idealizar o projeto como hoje se conhece, porque sempre tive a expectativa de criar algo com que pudesse mostrar a minha criatividade na cozinha e a minha maneira de o gerir. Iniciei o mesmo no dia 12 de Março, onde apresentei a tábua de queijos e enchidos que esteve algum tempo a ser idealizada, pois queria que todos os produtos que compusessem a mesma tivessem a qualidade com que me propus a mim próprio que iria trazer aos meus futuros clientes. Fiz uma parceria com a minha mãe, que já tem uma confeitaria e conseguiu disponibilizar-me uma parte do espaço para conseguir trabalhar no meu projeto.

Quais os pratos que fez ou faz?

Depois de apresentar a tábua de queijos e enchidos, comecei a expandir a minha oferta, onde tive várias tábuas de diferentes tipos de comida. Já tive disponível a francesinha, o prego em bolo do caco, cachorrinhos à moda do porto, hambúrgueres artesanais, carbonara e uma tábua mexicana, entre outras ofertas diferenciadas. Para além da qualidade de todos os produtos que uso, sempre tentei que os mesmos fossem os mais autênticos possíveis. Por exemplo, na francesinha e no cachorrinho à moda do Porto, os produtos que usei foram da salsicharia situada no Mercado de Bolhão, que é conhecida por fornecer os melhores restaurantes no Porto há já vários anos. Na carbonara, trouxe os produtos autênticos com que é concebida a receita romana da mesma. E, com isto, quero dizer que a minha ideia passará sempre por inovar e trazer produtos de qualidade.

Quem estiver a ler esta reportagem e ficar interessado como pode fazer uma encomenda?

Quem estiver interessado em experimentar alguma das nossas tábuas, pode encomendar através das nossas redes sociais( Facebook- Ricky’s Kitchen ou Instagram-rickyykitchen) ou então através do contacto telefónico 913504990.

Faz entregas ou só se pode levantar na loja?

Apenas as tábuas de queijos e enchidos me é possível entregar. Entrego em Almeirim, Fazendas de Almeirim, Alpiarça e Santarém.

Apesar deste gosto e jeito, não está a estudar esta área. Porquê?!

Apesar do meu gosto pela cozinha, um dos meus grandes interesses é também o desporto. Foi algo que estive sempre ligado desde muito cedo, uma vez que pratiquei futebol desde os 6 até aos 18 anos e, com isso, ganhei uma ligação muito grande ao desporto, em especial ao futebol. Quando tive de decidir o curso que queria frequentar, tive de optar entre o desporto e a cozinha, que eram as minhas duas grandes paixões. Nesse momento, achei por bem optar pelo desporto e ingressei no curso de Gestão de Organizações Desportivas, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

Quer fazer formação na área?

Sim, essa sempre foi uma ideia que tive, pois sei que tenho muito para aprender. E fazer uma formação na área da cozinha é algo que ambiciono desde há muito tempo e que, quando for o momento certo, quero ter a possibilidade de ter essa experiência, que sei que me pode também levar a outro nível.

A ideia é abrir o próprio restaurante?

Muitas pessoas já me perguntaram isso e respondo sempre que, apesar de a curto prazo ainda não ser uma opção, é algo que não deixo de parte, sendo que tenho a ambição de abrir o meu próprio espaço. Mas apenas o irei fazer quando sentir que tenho capacidade de trazer algo diferente e de apresentar algo com o padrão de qualidade com que sempre me comprometi, que é um dos pontos mais importantes para mim.

Terá o nome de Ricky’s kitchen?

Não garanto que, caso venha a abrir, o nome seja Ricky’s Kitchen.No entanto, existe essa possibilidade, pois é o nome do meu primeiro projeto e é sempre algo que marca.