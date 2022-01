Como surgiu a ideia de em 1995 criar uma garrafeira?

A ideia surgiu da necessidade de abrir um negócio na altura, e o meu pai achou que uma garrafeira seria uma boa aposta.

Qual a história da casa?

O primeiro espaço nasce mesmo ao lado do Restaurante o Pinheiro, onde estivemos sensivelmente um ano. No segundo ano passamos para a praça de toiros, mesmo em frente ao Restaurante o Pinheiro, onde permanecemos até ao ano de 2008.

Em 2004 abrimos, em simultâneo, um novo espaço (onde estamos hoje), com um conceito diferente, isto porque, inicialmente a nossa oferta era exclusivamente com vinhos da Adega Cooperativa de Almeirim, e passamos a ter vinhos de outras regiões. No ano de 2005 abrimos uma garrafeira na Nazaré, onde estivemos até 2007.

Em 2019 renovamos o espaço onde estamos nos dias de hoje, onde oferecemos mais um serviço ao nosso cliente, a degustação de um bom vinho acompanhado de uma tábua de enchidos ou de queijos.

Como têm corrido estes anos?

Os primeiros anos foram os melhores para o negócio, quando iniciamos o negócio dos vinhos, a nossa oferta, como disse anteriormente, era exclusivamente vinhos da ACA, vinhos esses que eram pouco conhecidos e nem havia a oferta que existe hoje em dia (Hipermercados), inclusive numa fase em que se dá também um aumento muito significativo da procura por Almeirim devido à oferta gastronómica.

O que podem encontrar no vosso espaço?

O cliente pode encontrar uma grande variedade de produtos da região, os vinhos têm o papel principal, temos uma grande oferta de vinhos da região Tejo, também vinhos de norte a sul do país, enchidos da região e muito mais.

Os nossos vinhos estão, também para si, no lote dos melhores do país?

É claro que sim, e temos a vantagem dos nossos terem um preço super competitivo relativamente a outras regiões do país.

A zona da Arena é e vai continuar a ser o maior ponto turístico do concelho?

Sem dúvida alguma, e com bastante potencial para num futuro próximo ser ainda mais uma forma de atrair mais turismo ao nosso concelho, só acho que o projeto da arena vem com um atraso de 20 anos. Ter sido inaugurado na altura que foi, quase de pandemia, também foi um pouco de azar, mas ninguém adivinhava, neste momento não temos noção do real impacto da obra realizada.

A localização da vossa loja é ótima nesse aspeto?

A garrafeira estar localizada neste sítio é uma enorme vantagem e, sem dúvida, se estivesse inserida noutro local nunca teria o mesmo sucesso que tem nos dias de hoje.