Abertas inscrições para dança criativa

Se o(a) seu(ua) filho(a) gosta de dançar e procura um lugar onde possa colocar em prática as suas capacidades, então este é o lugar ideal.



Estão abertas inscrições com vagas limitadas no grupo dos 10 aos 12 anos. As aulas são às segundas e quintas-feiras das 19h às 19h45.



As aulas já iniciaram em setembro, mas ainda vai a tempo de inscrever o(a) seu(ua) filho(a)!Não hesite e inscreva-o(a) já através do link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfV6Lk2hZR…/viewform…



Para mais informações contate o 911 094 718