Agrícola eleito “Escolha do Consumidor 2022”

O Crédito Agrícola foi eleito pela “Escolha do Consumidor 2022” como melhor Banco, na Categoria Pequenos e Médios Bancos, conquistando assim a preferência dos consumidores portugueses com uma nota global de avaliação de 83,67%, um score de 83,84% em satisfação e de 83,00% em recomendação.

Além de se destacar em primeiro lugar em 8 das 10 categorias em avaliação, como a acessibilidade (online e presencial), linguagem clara, transparência na relação e nos investimentos, diversidade da oferta, segurança nas transacções, app completa e de acordo com as necessidades do utilizador, o Crédito Agrícola foi ainda o mais beneficiado pela análise do Regulador Banco de Portugal, no Relatório de Supervisão Comportamental do 1º Semestre de 2021, que cimentou a sua posição como nº1, na sua categoria.

Na distinção atribuída ao Crédito Agrícola foram avaliadas, no total, sete marcas e, com base na opinião de 1.500 consumidores, foram utilizadas as metodologias de focus group, priorização de atributos através de painel online e a avaliação efectiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo.

A “Escolha do Consumidor 2022” é um sistema que avalia o nível de satisfação do consumidor face a produtos e serviços, com a garantia de que os mesmos são avaliados por consumidores representativos da categoria em causa e da população portuguesa, tendo em conta todas as marcas e empresas com produtos considerados concorrentes. A ConsumerChoice desenvolve em Portugal os sistemas de avaliação da Escolha do Consumidor e é a única empresa certificada com ISO 9001 em gestão de qualidade para sistemas de avaliação de marcas, no país.

Na edição deste ano, em que distinguiram um total de 149 marcas, foram realizadas 259.236 avaliações junto de 936 marcas de diferentes sectores: Comunicação Social, Alimentação, Viagens e Lazer, Produtos, Equipamentos e Higiene para o Lar, Cuidados Pessoais, Serviços e Comércio Especializado, Produtos e Serviços de Beleza, Cuidados Infantis, Financeiro, Automóvel, Transporte Ferroviário e Telecomunicações.