PANDEMIA, DESENVOLVIMENTO E ESPERANÇA

O ano de 2021 não deixará grandes saudades por causa da covid-19, mas, mesmo assim, factos importantes aconteceram e muito trabalho foi feito, porque, mesmo com pandemia, “o mundo pula e avança” como a bola colorida nas mãos da criança do poeta Gedeão.

No combate à pandemia, a vacinação é, até agora, a única forma de se ter algum êxito. Em Portugal vacinou-se muito e bem, sendo hoje um dos países com maior taxa de população vacinada e uma referência mundial. A estrutura montada para a implementação do plano nacional de vacinação foi um êxito, mas que não teria tido qualquer eficácia sem o esforço e a abnegação desses verdadeiros heróis que são os profissionais de saúde.

Também em Almeirim o processo de vacinação foi um êxito. A instalação do centro de vacinação na Unidade de Reserva Logística da Proteção Civil, a sua organização e capacidade de vacinação, fruto da colaboração entre os serviços de saúde locais e a autarquia, foram referências nacionais.

As eleições presidenciais reconduziram Marcelo Rebelo de Sousa para mais um mandato. Em Almeirim ganhou confortavelmente com mais de sessenta por cento dos votos.

O Governo cai, abruptamente, em novembro, resultado de uma ampla coligação de PSD/PPD, BE, CDU, CDS/PP, IL e Chega. Estranha coligação esta que, por tão díspar de ideologias e propostas, só pode mesmo ter existido porque uns não escondem a ânsia incontida do poder, outros porque receiam a morte, outros porque simplesmente pretendem acabar com o socialismo democrático em Portugal

Em Almeirim o ano também foi de muito e profícuo trabalho. Só alguns exemplos:

No campo económico, a atratividade do concelho é hoje uma evidência, fruto do meritório trabalho da autarquia nos últimos anos.

De assinalar a importância dos enormes investimentos feitos no concelho como o foram a concretização do centro logístico da Sumol+Compal ou a decisão do grupo Mercadona de instalar em Almeirim uma mega infraestrutura logística de âmbito nacional.

A certificação do “Melão d’Almeirim” como IG – Indicação Geográfica, é mais uma valia para a economia local a juntar à “Sopa da Pedra” e às “Caralhotas”.

O Campus da Proteção Civil, acoplando diversas valências, está a ficar um verdadeiro cluster da Proteção Civil nacional.

De referir as requalificações de escolas e jardins de infância, e a enorme importância – essencial para o apoio às famílias e à fixação de pessoas – da construção de uma Creche municipal. Esta decisão da autarquia de enfrentar o problema da falta de creches, abrirá certamente caminho a que outros lhe sigam o exemplo. Pioneiros, mais uma vez. As eleições autárquicas deste ano não trouxeram nada de novo para o país. O PS continua a ser o maior partido autárquico; o PSD regozijou-se com algumas vitórias de Pirro; a CDU vai, paulatinamente, encolhendo; o BE desaparece; o CDS sobrevive unicamente à boleia de parceiros de coligação e o Chega – a novidade – atrai os votos dos descontentes militantes, dos negacionistas e consumidores de fake news.

Em Almeirim, o Partido Socialista teve, mais uma vez, uma grande vitória, colhendo frutos da satisfação dos eleitores com a qualidade do trabalho dos nossos autarcas.

Para 2022, alguns desejos. Uns são, infelizmente, ainda iguais aos do ano que finda: que a pandemia seja dominada, que deixemos de viver debaixo do látego da covid, e que sejamos, todos nós, suficientemente sábios para aprendermos que temos de mudar a nossa forma de viver para que este planeta ainda tenha salvação.

E que o Partido Socialista ganhe de forma inequívoca as eleições de 30 de janeiro, por forma a prosseguir o desenvolvimento do país e criar mais e melhores condições de vida para os portugueses.

Para isso são necessárias políticas que ponham o estado social, o apoio aos mais desfavorecidos, a defesa dos princípios democráticos de liberdade e fraternidade acima de tudo.

Só com o Partido Socialista, estes desígnios se podem concretizar.

