Festival Entre Quintas já tem data para 2022

A 3.ª edição do Festival Entre Quintas vai realizar-se de 1 a 10 de julho de 2022. A iniciativa junta as Quintas do Casal Branco e Casa Cadaval, com o apoio da Câmara de Almeirim e que este ano terá um programa ainda mais ambicioso.





No final da edição do ano passado, a organização destacou que “todos os espetáculos realizados tiveram uma excelente resposta por parte do público e dos patrocinadores. Apesar do momento difícil que o país atravessa, em termos da pandemia, condicionador da atividade cultural e artística, todos os concertos tiveram uma ocupação entre 90 e 100% dos lugares permitidos, seguindo todas as recomendações da DGS. A adesão por parte de patrocinadores e de todos quantos decidiram apoiar, em nome individual, a realização do Festival Entre Quintas Ribatejo’21, revela uma forte prova da viabilidade de um projeto que nasceu como uma iniciativa de apoio aos músicos em período de pandemia, mas que, neste momento, já se transformou num importante evento cultural na região do Ribatejo.”