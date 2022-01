Fazendense na melhor fase. U. Almeirim Sad vira resultado

O Fazendense continua na sua melhor fase do campeonato e voltou a vencer nesta ronda por 0-2 no reduto do Alcanenense. Carlos Bacalhau e Lorran Jesus fizeram os golos. A formação amarela continua de pedra e cal no terceiro posto. A próxima jornada é em casa com o Rio-Maior atual segundo classificado.



O U. Almeirim SAD jogou em casa com o Abrantes e Benfica e numa remontada épica virou o jogo de 0-2 para 3-2 acabando a dar a volta com 10 elementos em campo. Diogo Marques, Nuno Lucas e Rafael fizeram os golos.



Na segunda divisão distrital, o Paço dos Negros foi derrotado em casa por 1-4 diante do vizinho Águias de Alpiarça. Guilherme marcou pelos pacenses. Benfica do Ribatejo foi adiado para fevereiro com o Coruchense B.