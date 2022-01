Eleições 2022: Confinados não quiseram votar em Almeirim

Para o voto antecipado nas legislativas, inscreveram-se apenas 397 pessoas em confinamento obrigatório devido à covid-19 e 12 721 idosos internados em lares, segundo o número final divulgado pelo Ministério da Administração Interna (MAI), totalizando 13118 pedidos. Em Almeirim, não houve inscrições de pessoas em isolamento.





Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, só eleitores que estão em três lares solicitaram o voto antecipado e esse procedimento vai ter lugar na quarta-feira de manhã.





Os votos serão recolhidos esta terça e quarta-feira por brigadas municipais, mais reduzidas do que inicialmente previsto, uma vez que foi dada a possibilidade a quem está confinado de ir às urnas votar no dia 30.





Recorde-se que o prazo para as inscrições abriu quinta-feira e terminou este domingo. A votação decorre esta terça e quarta-feira (25 e 26 de janeiro), com brigadas municipais a recolher presencialmente os votos no local onde os eleitores estão confinados e nos lares de idosos. Os eleitores em confinamento obrigatório ou internados em lares tiveram a possibilidade de se inscrever por via eletrónica ou na junta da sua residência, mediante a apresentação de procuração.