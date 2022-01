As Escolas Febo Moniz e EB 2, 3 Fazendas de Almeirim foram requisitadas para as eleições de domingo, dia 30. Uma vez que serão realizados trabalhos de limpeza e desinfeção no dia seguinte, no próximo dia 31, segunda feira, as escolas estarão encerradas.

No caso de Fazendas de Almeirim, haverá aulas online.