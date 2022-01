Novos relvados colocados

O Complexo Municipal de Almeirim tem mais dois relvados de futebol de 7 e um espaço destinado aos guarda-redes.

“Passo a passo a obra vai nascendo. Mais 2 campos de futebol 7 e 1 para treino de guarda redes. A requalificação do Estádio Municipal começou em 2014. Está a ser feita feita de acordo com as nossas possibilidades. Mas cada vez mais próximas do fim”, sublinha Pedro Ribeiro nas redes sociais.



A mudança das várias associações para o Estádio Municipal deve decorrer ainda no primeiro semestre deste ano.