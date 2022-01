Os casais escolheram Kantagora Eventos como um dos melhores profissionais de casamentos do país

Os casamentos têm sido um dos setores mais atingidos pela pandemia e tanto os profissionais quanto os casais assumiram uma postura à altura da situação. Todos trabalharam mais do que nunca para poder continuar a celebrar o amor com segurança e, agora, após um 2020 praticamente parado e um 2021 de recuperação mas ainda muito complicado, chegou a hora do reconhecimento mais importante para o setor: os Wedding Awards.



Kantagora Eventos, de Santarém, recebeu o Wedding Award 2022 na categoria de Música. Um reconhecimento de grande valor para este/a profissional do setor de casamentos que o/a qualifica como um dos melhores fornecedores do ano graças aos casais.

Casamentos.pt, empresa que é parte do grupo The Knot Worldwide, líder mundial no setor nupcial, começou o ano a anunciar os nomes dos profissionais e das empresas que em 2022 ganharam um Wedding Award, graças aos seus esforços e trabalhos realizados nos casamentos de 2021, ano que será lembrado por ser um dos mais

complicados para o setor, pelo menos na última década, e, com toda a certeza, desde que Casamentos.pt começou a conceder estes prémios há nove anos atrás.

Os Wedding Awards nasceram com o objetivo de reconhecer a excelência no serviço oferecido pelas empresas do setor nupcial no nosso país e, ao longo dos anos, tornaram-se um selo de garantia para os casais que organizam os seus casamentos junto dos nossos fornecedores. Atualmente, estes prémios são baseados em quase 8 milhões de opiniões de casais que utilizam diariamente o nosso portal. Uma cifra importante que está a aumentar continuamente e que faz com que os profissionais premiados se sintam muito orgulhosos e mantenham a sua motivação intacta para, da mesma forma, manter o prémio e o selo de qualificação, edição após edição, dos Wedding Awards. Não há melhor juiz do que um casal satisfeito, que confiou a estes profissionais um dos dias mais importantes das suas vidas.

Os Wedding Awards premiaram as empresas melhor avaliadas pelos casais que se casaram em 2021, considerando um total de mais de 11.000 empresas nas diferentes categorias, além de considerar, como não poderia deixar de ser, a qualidade e o profissionalismo do serviço que oferecem. Kantagora Eventos acumulou um total de 201 opiniões neste site de referência, o que lhe valeu o prémio. Portanto, o papel mais importante é desempenhado pelos casais que, com as suas opiniões e depois de terem desfrutado dos serviços dos profissionais nos seus próprios casamentos, definem quem serão os vencedores. Justamente por esse motivo, o prémio não é apenas mais um no setor, mas o mais valorizado pelos profissionais, que o consideram um reconhecimento de um trabalho bem feito, e pelos casais, que sabem que este prémio significa estar na presença de um especialista do setor.





“Este ano, pela primeira vez, estamos a atribuir estes prémios simultaneamente em 13 dos 16 países onde a The Knot Worldwide está presente. Estamos, portanto, num momento de grande reconhecimento e prestígio para os profissionais do setor nupcial em Portugal, uma vez que passam a fazer parte, juntamente com os vencedores

de países como Espanha, França, Itália, México, Brasil, EUA, entre outros, dos melhores profissionais de casamentos do mundo”, diz José Melo, recentemente nomeado VP Sales EMEA do grupo The Knot Worldwide, do qual Casamentos.pt faz parte em Portugal. “Como temos vindo a fazer ao longo da história de Casamentos.pt

no nosso país, com estes prémios queremos dar reconhecimento ao setor nupcial pelo trabalho bem feito, para que os casais que estão a organizar o seu casamento possam escolher a sua equipa de profissionais, confiantes de que tudo irá correr bem e sabendo que estão a contratar grandes especialistas no setor”, continua Melo. “No nosso país, os casais contratam, em média, 10 fornecedores para o seu casamento. Em casamentos.pt e no resto das empresas do grupo The Knot Worldwide, como líderes web no setor nupcial, queremos ser uma fonte de informação essencial para os casais e servir-lhes de guia na hora de decidir a quem vão confiar todos os detalhes do seu grande dia. Estamos a falar de um momento único na vida de um casal e, por isso mesmo, trata-se de um cliente muito exigente. Por essa razão, os nossos prémios baseiam-se nas suas opiniões por nos parecer o procedimento mais justo e relevante. Além disso, este ano estamos conscientes de que o setor precisa de razões para celebrar e estes prémios vêm também dar-lhes esperança e entusiasmo no início de um

ano em que vamos assistir a um boom sem precedentes na área dos casamentos”, diz Melo.



Os prémios Wedding Awards contam com as seguintes 18 categorias: Espaços, Catering, Fotografia, Vídeo, Música, Carro dos noivos, Convites, Lembranças, Flores e Decoração, Animação, Bolos, Organizadores, Beleza e saúde, Ourivesaria, Lua de mel, Noiva e Acessórios, Noivo e Acessórios e outros.