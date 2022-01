Redução de pressão na rede na zona baixa de Fazendas de Almeirim

A Águas do Ribatejo informa que irá vai proceder à redução da pressão de serviço no Sistema de Abastecimento de Água das Fazendas de Almeirim, com efeito a partir de 2 de fevereiro, salvaguardando os valores mínimos regulamentares nos arruamentos

abaixo indicados na zona baixa da localidade.

Os arruamentos afetados serão os seguintes:

 Rua Padre Eduardo Rodrigues da Silva | Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho

 Rua Diamantino Máximo Monsanto |Rua João Mateus

 Rua Pedro Alvares Cabral |Rua Luis de Camões |Rua Dr. Manuel Caroca

 Rua dos Reguingas | Rua Dona Lívia Sobral | Rua Nova Lisboa

 Rua de São Bento | Rua D. Manuel Sobral |Rua das Pedreiras

 Rua Joao Girardo | Bairro Ancofa | Rua Maria Pedra

 Rua do Bairro | Rua Marechal Craveiro Lopes |Estrada do Marques

 Estrada de Vale de Barrocas | Beco dos Sapateiros | Rua Antonio Gerardo

 Estrada Velha dos Pacos | Rua Bairro Caetano Felício | Rua dos Bentos

. Rua dos Calados | Rua da Conceição | Rua Henrique Bento |

. Beco dos Emídios | Rua Manuel Dias Castelo

. Rua de São Tome| Rua 24 de Julho | Rua da Ajuda

. Rua Dr. Jose Maurício de Carvalho | Rua do Bairro Novo | Rua Sá da

Bandeira

 Rua Capitão Henrique Galvão | Rua Flauzino Máximo Rabeca

 Beco do Sporting | Rua dos Justinos | Rua dos Tomes

 Bairro Frontão | Rua Prof. Armindo Joao Sousa Gomes

 Rua Santo Condestável | Rua Heróis de Dadra | Rua D. Joao IV

 Rua Dr. Miguel Goncalves | Rua dos Píricas |Rua dos Sardinheiros

 Rua Mouzinho de Albuquerque | Rua Antonio Agostinho

 Rua Capitão Salgueiro Maia |Rua Joao da Silva Pombas

 Rua do Infantário | Estrada Moinho de Vento |Rua Domingos Nunes

No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer

esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo tel: 263 509 400

(dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40

(dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).