Homem de 40 anos do concelho fica preso

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Marinhais, deteve em flagrante um homem de 40 anos por tráfico de mais de 1 500 doses de estupefaciente e apreendeu mais de 32 mil euros em numerário, na localidade de Marinhais, no dia 26. O homem residente em Paço dos Negros ficou preso preventivamente depois do primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém.

O homem fica preso no Estabelecimento Prisional de Leiria.

No âmbito de uma ação de patrulhamento na localidade de Marinhais, os militares da Guarda abordaram o homem junto a um veículo, num local ermo, tendo o mesmo adotado um comportamento suspeito.

No seguimento da ação, os militares da Guarda efetuaram uma revista pessoal de segurança, bem como uma busca ao veículo, verificando que o suspeito se encontrava na posse de produto estupefaciente.

No seguimento das diligências policiais, foi ainda efetuada uma busca domiciliária e três buscas em veículo, que culminaram na apreensão do seguinte material:

• 1 490 doses de haxixe;

• 28 doses de canábis;

• 12 doses de cocaína;

• 32 355 euros em numerário;

• Uma espingarda caçadeira de calibre 12;

• Uma pistola de calibre 6,35 mm;

• 85 munições de diversos calibres;

• Um veículo;• Três facas de corte;

• Uma balança de precisão;

• Um telemóvel;

• Dois cadernos de apontamentos sobre vendas de produto estupefaciente;

• Diverso material relacionado com o tráfico de estupefacientes.





A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche.