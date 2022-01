Santarém: Um distrito rosa

O Partido Socialista conseguiu vencer, com uma margem bastante significativa, o distrito de Santarém: O PS conseguiu 41% dos votos e uma distância de 14 pontos percentuais em relação ao segundo classificado. Dos 21 concelhos, 20 foram favoráveis para os Socialistas

O PSD, por sua vez, não foi além dos 26,9%, ao passo que o CHEGA conseguiu eleger um deputado com 10,9% das intenções de voto.

A CDU conseguiu ser a quarta força política do distrito de Santarém com 5,4% dos votos, ao passo que o BE, desiludiu, e não foi além dos 4,6 pontos percentuais. Estes resultados foram bastante negativos para ambos os partidos, que não elegeram qualquer deputado. No caso da CDU, António Filipe ficou de fora do Parlamento, assim como Fabíola Cardoso do Bloco de esquerda.

A Iniciativa Liberal subiu 3 pontos percentuais face a 2019 e ficou perto dos 4%. Já o CDS desceu, novamente, nas intenções de voto, e não foi além dos 2%.

Em relação a 2019 verificamos algumas diferenças significativas: O BE teve menos 5,6 pontos percentuais; O CHEGA, por seu turno, teve uma subida de 8,9 pontos percentuais face às últimas eleições legislativas.

Estes foram os resultados do distrito de Santarém: