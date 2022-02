Carnaval de Benfica adiado para 2023

O Carnaval de Benfica do Ribatejo está adiado para 2023, a decisão está tomada e não se prende só com a subida dos casos de Covid-19. Os amigos da Galhofa não têm espaço para preparar e guardar os carros alegóricos e a Associação que organiza o Carnaval está sem direção desde 2020.

Madalena Batista disse a O ALMEIRINENSE que “este ano não há hipóteses de existir Carnaval. Não só por causa da pandemia, mas porque está tudo parado e não há também instalações.” Um dos principais rostos da organização revela que “ainda ontem me perguntaram se havia e eu disse que não e estava a ser cancelado em todo o lado também.” Para o futuro, a ex-dirigente dos Amigos da Galhofa deixa também algumas reservas: “Vai depender de muita coisa, não posso garantir … vamos ver o que vai acontecer. Depende de pessoas …”, desabafa.

O Carnaval de Benfica tinha ganho grande dimensão nos últimos anos, quer pelo número de carros alegóricos, quer pelo público a ver e foliões a participar. Mas não é só no concelho, a Câmara da Nazaré decidiu cancelar todos os eventos festivos alusivos ao Carnaval de 2022, que deveriam ter início no primeiro dia do ano, no âmbito das novas medidas de controlo da pandemia de covid-19.

Na sequência do anúncio das novas medidas de controlo e mitigação da pandemia de covid-19 definidas pelo Governo e da declaração do estado de calamidade, que irá vigorar até 20 de março, “a Câmara decidiu não organizar qualquer evento do Carnaval 2022”, informou a autarquia num comunicado.

A Câmara Municipal de Loulé irá cancelar a edição de 2022 do desfile do Carnaval de Loulé, apesar deste ser o segundo ano consecutivo em que o desfile alegórico não irá sair para a rua.

Esta medida deve estender-se a praticamente todo o território, podendo a Madeira ser a exceção.

“Estamos todos com saudades da alegria e boa disposição que o Carnaval nos proporciona”, lamenta Cândida Lopes

“Não será surpresa para ninguém, que perante as condições decorrentes da pandemia Covid 19, o Carnaval deste ano não se realiza. Não quis, no entanto, deixar passar em claro esta data. A todos aqueles que com o seu empenho, talento e ousadia contribuíram para que o Carnaval de Benfica do Ribatejo se tenha tornado num evento de referência do Concelho, deixo o meu agradecimento e envio uma mensagem de incentivo, na esperança de que já em 2023 possamos sair à rua”, destaca Cândida Lopes a O ALMEIRINENSE.

A autarca, que também se mascarava todos os anos, termina dizendo que “estamos todos com saudades da alegria e boa disposição que o carnaval nos proporciona.”