Este fim de semana, 5 e 6 de fevereiro, é dedicado à vacinação de crianças com idade até 11 anos, alertando que as mesmas deverão obrigatoriamente ser acompanhados pelo pai, mãe ou tutor legal com a devida declaração.

A vacinação para estas crianças é das 9h às 13h.

No período da tarde, das 14h às 17h, a vacinação é em regime de casa aberta para pessoas com idade superior a 18 anos no caso de reforço vacinal, e idade superior a 12 anos para esquemas primários (1ª ou 2ª dose).”