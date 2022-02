Suspensão e constrangimentos no abastecimento de água

Para efetuar a limpeza, higienização e desinfeção dos reservatórios e células de armazenamento de água, a empresa Águas do Ribatejo vai suspender o abastecimento ou a recorrer a sistemas alternativos com constrangimentos no serviço em alguns sistemas.



Em comunicado, a empresa diz que o plano de ação é o seguinte:

07/02/22

Constrangimentos em Fazendas de Almeirim e zona Alta de Paços Negros das 8h às 18h30

Corte de água Benfica do Ribatejo, Cortiçóis e Azeitada das 22h às 3h30 (08/02/22)



08/02/22

Corte de água zona abastecida por reservatório Frade de Cima das 15h às 17h

Constrangimentos/diminuição de pressão zona alta Frade de Cima das 16h30 às 19h

Corte de água Foros de Benfica das 17h às 19h30



09/02/22

Potenciais constrangimentos zona baixa Paço dos Negros das 13h às 21h

Corte água zona alta da Rua do Bairro Novo, Marianos, das 16h às 21h30



10/02/22

Corte água Azerveira das 14h às 17h30

Corte água Foros Biscais das 13h30 às 19h

Potenciais constrangimentos Raposa das 13h às 21h