Preço dos combustíveis não para de aumentar. Almeirim não é excepção.

Na próxima segunda-feira os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar. Segundo diversos meios de comunicação social, o gasóleo deverá registar uma subida de 14,5 cêntimos, ao passo que a gasolina deverá sofrer um aumento na ordem dos oito cêntimos.

Ao que tudo indica, estes aumentos vão ser uma constante no ano de 2022. Estes aumentos, por sua vez, estão associados à crise energética provocada pela guerra da Ucrânia, e do consequente aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Só nesta quinta-feira o preço do Barril de Petróleo Brent subiu para 116 dólares, um novo máximo desde agosto de 2013.

No que diz respeito ao concelho de Almeirim, o nosso jornal sabe que o preço do gasóleo irá aumentar 9 cêntimos, ao passo que a gasolina irá aumentar de 6 cêntimos.