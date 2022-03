Fazendense nas meias da Taça e Benfica do Ribatejo vence pela primeira vez

O Fazendense recebeu nestes quartos de final da Taça do Ribatejo o atual líder do campeonato, o Rio Maior, e venceu através das grandes penalidades. Depois do empate a um nos 90 minutos a formação de Fazendas de Almeirim foi mais eficaz na marca dos 11 metros (5-4). A primeira mão da meia final está marcada para dia 30 de março diante do Amiense, que eliminou o Forense por 1-4. A outra meia final será entre Cartaxo SAD e Abrantes e Benfica.

Na segunda divisão distrital houve jogo em atraso e a equipa de Benfica do Ribatejo deslocou-se a Coruche para defrontar a equipa B local e venceu por 2-5. Rodrigo Silva, Rui Marques, Sequeira e um bis de Tiago Ferreira foram os marcadores de serviço.