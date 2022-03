FOOTGOLF: TERCEIRA E QUARTA ETAPA DO CIRCUITO NACIONAL EM AMARANTE. ANDRÉ BENTO FICOU NO PÓDIO.

A Terrceira Etapa Nacional de FootGolf realizou-se este sábado em Amarante e na categoria de masculinos André Bento arrebatou o 2°lugar no desempate final por pontapés após dividir a liderança com mais dois adversários. Os outros dois almeirinenses, Artur Fernandes ficou na quarta posição e Vítor Duarte no grupo dos décimos classificados, num total de 150 participantes. Esta pontuação foi muito positiva para amealhar pontos para o apuramento do Mundial 2023 nos Estados Unidos da América. No domingo a quarta etapa ficou um pouco aquém da anterior, com André Bento a terminar em oitavo, Artur Fernandes em vigésimo e Vítor Duarte no grupo dos sessenta. A próxima prova será ao serviço da Seleção Nacional em Benavente no Troféu Ibérico.