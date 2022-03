Isabel Carvalho, Ana Paula Rosário, Helena Palhas e Sara Pereira fazem história

A equipa feminina de veteranos +45 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim garantiu pela primeira vez na história o apuramento para o Campeonato Nacional de equipas depois de ter alcançado o 2º lugar no Campeonato Regional – Interclubes – da Associação de Ténis de Leiria.

Depois da derrota pela margem mínima na jornada inaugural, a equipa almeirinense venceu o Clube Desportivo e Cultural da Caranguejeira por 2-1. Em singulares, Isabel Carvalho venceu Alice Francisco por 6/0 e 6/2, enquanto Ana Paula Rosário cedeu por 7/6, 0/6 e 11-9 no Super Tie-Break. Nos pares, a Associação 20kms de Almeirim venceu por 6/2 e 6/2, com a dupla a ser constituída por Isabel Carvalho e Helena Palhas.

Na jornada decisiva, a equipa do Ténis Almeirim venceu o Clube Ténis Torres Novas novamente por 2-1, com vitórias de Isabel Carvalho por 6/3, 5/7 e 10-1 e de Ana Paula Rosário pelos parciais de 6/3 e 6/3. Nos pares, Helena Palhas e Sara Pereira cederam por 6/2 e 7/5.

A Academia de Ténis de Avelar conquistou o 1º lugar do grupo, mas a Associação 20kms de Almeirim assegurou o 2º lugar, garantindo um lugar no quadro de qualificação do Campeonato Nacional de equipas. Esta é a segunda vez na história da Secção de Ténis que uma equipa feminina assegura um lugar no Campeonato Nacional.

A equipa de veteranos femininos +45 é composta por Isabel Carvalho, Ana Paula Rosário, Helena Palhas e Sara Pereira.