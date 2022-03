Ginástica regressa e com 20 kms a dar nas vistas

O desporto vai regressando à normalidade e Associação de 20Kms Almeirim com a Secção Ginástica participou em fevereiro na TONECA Acro Cup Tomar.



No primeiro dia de competição, entraram em ação as atletas no escalão base (Iniciadas, Juvenis e juniores). O melhor resultado foi o Par Femino (Rita Bragança e Joana Marques ) que ficaram em 5.º

No segundo dia foi competição de níveis e os 20 Kms tiveram os seguintes resultados:

3.º lugar- PF Nível III (Júlia trindade e Rita Cipriano)

1.º Lugar- PF Nível I (Marta Sequeira e maria Cordeiro)

3.º lugar- PF nível I (Sofia Marques e Sara Pistola)

Por equipas:

2.º lugar- Nível I

3.º lugar- Nível II