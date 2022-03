“Chuva de Lama” em Almeirim

Prevê-se que durante o dia 15 de março a região de Lisboa e Vale do Tejo seja influenciada por uma massa de ar com origem no Norte de África, transportando na circulação partículas e poeiras em suspensão que podem afetar os habitantes também do concelho.

Estas partículas de poeira, que originam o fenómeno conhecido por “Chuva de Lama”, podem causar problemas respiratórias e/ou alergias, pelo que as autoridades de saúde recomendam: Evitar esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco ou o contacto com produtos irritantes; É aconselhado a grupos específicos, como crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos e doentes do foro cardiovascular, que, pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, permaneçam no interior dos edifícios com as janelas fechadas; Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso;

Em caso de agravamento de sintomas ligar Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou procurar uma unidade de saúde. + info em 👉 https://qualar.apambiente.pt/“