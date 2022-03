GNR detém homem com droga, pistola, catalizadores e muito mais

A GNR deteve um homem de 35 anos por tráfico de estupefacientes e por posse de arma proibida, no concelho de Almeirim, no dia 14 março.

Na sequência de uma investigação por detenção de cães de raça potencialmente perigosa fora das condições legalmente previstas, os militares da Guarda encetaram diligências de investigação e deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido detetado diverso produto estupefaciente.

No seguimento da ação foi possível apreender o seguinte material:

905 doses de MDMA;

348 doses de haxixe;

33 doses de canábis;

11 pés de canábis;

Cinco catalisadores de automóvel.

Três frascos de fertilizante líquido;

Uma pistola de alarme modificada para o calibre 6,35 mm;

Uma pistola de dardos tranquilizantes;

226 munições de diversos calibres;

Dois engenhos pirotécnicos;

Um sabre;

Um telemóvel;

No decorrer desta ação policial foram ainda elaborados cinco autos de contraordenação, dois no âmbito da detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos, enquanto animais de companhia, e três no âmbito de legislação ambiental.

No decorrer da ação, os canídeos foram ainda recolhidos para o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC) de Almeirim.

O detido, com antecedentes criminais por homicídio, foi presente ontem, dia 15 de março, ao Tribunal Judicial de Almeirim, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações três vezes por semana no posto policial da sua área de residência, proibição de posse de armas e acompanhamento na Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém, do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Santarém e do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém e com o apoio do veterinário municipal de Santarém.