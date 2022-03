GNR identifica condutor a fazer “motocross” em futuro parque estacionamento

A GNR identificou o condutor de uma moto que utilizou o futuro parque de estacionamento das Escolas Velhas para manobras de diversão.



O ALMEIRINENSE testemunhou a ação da GNR e sabe que pode estar em causa um crime de dano.



No passado dia 12 de março, a autarquia tinha regularizado o espaço.



“Como os “euros não esticam” e não se consegue fazer tudo de seguida, estamos a preparar o projeto global. Esta semana regularizámos o espaço e pode servir, entretanto, como estacionamento. Faço aqui este historial porque por vezes ha quem pergunte pelo espaço. Os autarcas deve ter esta capacidade de fazer, mas também de não ter complexos de preparar o futuro, seja ele para quem for. As cidades, vilas e aldeias são dinâmicas mas têm uma longevidade muito maior que a nossa. Por isso é importante aproveitar os momentos para garantir que os projetos podem ser feitos no futuro”, escreveu Pedro Ribeiro nas redes sociais.



(em atualização)