Bruno Leitão conquistou mais duas medalhas nos Campeonatos Nacionais Adaptados realizados este sábado, dia 26, em Arade, no concelho de Ovar.

O atleta de Almeirim que no dia 9 de março completou 42 anos de idade, foi primeiro no lançamento do dardo e segundo nos 1500 metros de marcha.



Com estes resultados, Bruno Leitão está apurado para o Campeonato do Mundo na República Checa.