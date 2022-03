É de Almeirim o quinto melhor da Europa no triatlo

Gustavo do Canto foi quinto classificado na Taça da Europa Júnior que se disputou, este domingo, em Quarteira.

“Estou super feliz com meu top-5. Gostava de agradecer ao público português que faz a atmosfera desta prova ser única , sobretudo num dia com condições tão difíceis como as de hoje, com ondas e muito vento. Obrigado pelo apoio”, resumiu o atleta do nosso concelho.

A vitória foi para o Espanhol David Cantero, que terminou os 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e os 5 km de corrida em 00:57:18. O pódio ficou completo com a dupla francesa, Léo Fernandez e Thomas Hasnmaennel, segundo e terceiro classificados respetivamente.