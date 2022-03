Ténis: Almeirim sagra-se campeã regional absoluta

A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim conquistou pela primeira vez na história do clube o Campeonato Regional de Seniores, conquistando assim o titulo regional no escalão principal. A equipa almeirinense venceu o Clube Ténis de Torres Novas por 3-2.

Nos singulares, Sebastião Cardoso Nobre venceu João Inês por 4/6, 6/3 e 6/3, enquanto José Miguel Rodrigues venceu Manel Ramos por 6/0 e 6/3. Martinho Cruz acabou por ceder no terceiro encontro frente a Diogo Silva por 6/4 e 6/1.

Nos pares, Sebastião Cardoso Nobre e José Miguel Rodrigues cederam o primeiro jogo frente a João Inês e Manel Ramos por duplo 6/4, mas Pedro Valverde e José Rodrigues selaram a conquista do titulo regional ao vencer Diogo Silva e Daniel Gonçalves Gomes por 6/1 e 6/3.

A conquista do Campeonato Regional absoluto é um momento histórico para o clube de Almeirim, que depois de somar vitórias em júniores e veteranos, vence agora o escalão principal de competição.

Com esta vitória o ténis da Associação 20kms de Almeirim garante entrada direta no Campeonato Nacional absoluto, garantindo com o titulo regional a entrada direta no quadro principal.