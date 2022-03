Tomás Fernando recebe cartão branco

Tomás Fernando, jogador do Futalmeirim, foi premiado pelo bom comportamento com a entrega de um cartão branco, no jogo do fim de semana contra a Golegã.

A perder 0-3 viraram o jogo para 7-5, mas o mais importante foi um cartão que foi pedido pela equipa técnica adversária. Enquanto um jogador adversário estava a chorar e de cabeça baixa em pleno jogo, Tomás Fernando chegou junto do adversário confortou-o e fez o adversário levantar a cabeça e continuar a jogar.

A atitude levou a que o público, em todo o pavilhão, aplaudisse o jovem do Futalmeirim.