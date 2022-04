Hóquei em Patins: Final à Hitchcock nos sub-19

Sortes diferentes para duas equipas dos Tigres de Almeirim. No sábado, os Sub17 depois do arranque promissor na jornada inaugural do Nacional, diante do Sesimbra com uma vitória, desta vez foram derrotados por 1-0 na deslocação ao Sporting de Tomar.



Já os Sub19, nesta manhã de domingo, a incerteza do resultado durou até ao final da partida. Vamos por partes: jornada 3 da Taça APLisboa. Vitória em casa diante da Física de Torres Vedras por 5-4 com um 3 golos de Zé Pedro e 2 de Bernardo.

Os almeirinenses entraram a perder, conseguiram virar para 2-1. Os forasteiros voltam a dar a volta para 2-4. Ainda assim a equipa dos Tigres arrancaram para um final dramático com o golo de Zé Pedro a 12 segundos do apito final.