Grande Sucesso: Casa cheia em Almeirim

A Arena d’Almeirim registou uma grande enchente na corrida deste domingo, cumprindo o prometido: A corrida do Ano!

Luís Rouxinol, Pablo Hermoso de Mendonza e António Ribeiro Telles filho somaram grandes atuações.

“Esta é uma tarde que se quer de alegria e aficion! Mas estamos, igualmente, reunidos nesta arena para comemorar uma tarde solidária. Graças a todos vós e aos nossos patrocinadores. Esta corrida é organizada pela Santa Casa de Misericórdia de Almeirim com o objectivo de angariar fundos que vão ajudar a apoiar uma obra social que lida diariamente com 712 famílias deste concelho. Por entre creche, jardim de infância, lar de idosos, centro de dia, centro de fisioterapia, piquet e solidário, apoio domiciliário, Cantinas Sociais e apoio aos refugiados, são muitas e muitas as pessoas e famílias que sentem, no dia a dia, a nossa ajuda e solidariedade. Esta tarde, com o apoio de cada um, reunimos a quantia de 14 039€ que servirá todas estas obras. Este valor contou com a contribuição de um donativo de três mil euros de Pablo Hermoso de Mendoza”, anunciou a Misericórdia numa nota.

Em setembro deve realizar-se em Almeirim a Corrida das Vindimas.

Bem hajam.

Em nome da Santa Casa de Misericórdia de Almeirim o nosso muito obrigado.”