O Campeonato Amador Futsal do Ribatejo está de volta. Este projecto com quase 10 anos de existência volta a realizar um evento desportivo em condições normais pós pandemia. Os sábados à tarde voltam a fazer sentido.



Santarém, o centro do Ribatejo onde iniciou este projecto, será o palco principal com as inscrições a esgotarem numa semana atingindo as 11 equipas participantes, e com início marcado para o dia 23 de Abril no pavilhão da escola Alexandre Herculano. O sorteio será realizado no domingo de Páscoa na página oficial do Facebook da prova.

Aveiras de Cima será uma nova aposta, com início para 7 de Maio, onde ainda se encontram abertas inscrições.



O objectivo será realizar a prova em simultâneo nas duas localidades e no início de Julho juntar os 4 finalistas realizando a Taça Flipart – de referir que a gráfica Almeirinense constitui-se como o principal parceiro deste projecto, com a criação da imagem e logótipos a serem da sua autoria.



Esta prova de desporto amador para todas as idades está aberta a clubes, empresa, associações ou grupos informais, liderada pelo responsável Hugo Patrício pelo que devem contactar 916945499, para o email caf_ribatejo@hotmail.com ou através das redes sociais Facebook/Instagram.