Fazendense a um jogo da Final: Presidente pede apoio

Depois do 1-0 na primeira mão, o Fazendense está a 90 minutos de marcar, novamente, presença na Final da Taça Ribatejo.

O Presidente do clube, António Botas Moreira, utilizou a rede social Facebook para pedir apoio para o jogo desta sexta-feira: “O Fazendense pede o teu apoio na próxima Sexta-feira Santa às 16h para ver se ganhamos ao Amiense para estar nos presentes. Na final da Taça do Ribatejo somos o clube do Ribatejo com mais taças por tudo isso comparece e apoia o Fazendense. Carrega Charnecos”.